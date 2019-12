Οργή στη Χιλή: Αύρες αστυνομίας «συνθλίβουν» 20χρονο διαδηλωτή

Σοκαριστικές εικόνες από τη Χιλή είδαν το «φως» της δημοσιότητας που δείχνουν αστυνομικές αύρες να πέφτουν πάνω σε έναν νεαρό διαδηλωτή.

Χιλιανοί εισαγγελικοί λειτουργοί διενεργούν έρευνα για την υπόθεση 20χρονου διαδηλωτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην πλατεία Μπαγκεδάνο στο Σαντιάγο στο πλαίσιο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται εδώ και δύο μήνες.

Ο νεαρός που τραυματίστηκε κατονομάστηκε από ΜΜΕ της Χιλής ως Όσκαρ Ιγνάσιο Πέρες Κορτές. Έχει εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και κατά πληροφορίες έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mercurio.

Ένας αστυνομικός αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου για προκαταρκτική ακρόαση καθώς κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, επιβεβαίωσε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Ο περιφερειάρχης της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο δήλωσε ότι τα πλάνα του συμβάντος «δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο».

Chile, the mainstream media will not use these videos, nor will they try to destabilize the Chilean country! To the media, facts are relative to human life. They define the truth!pic.twitter.com/vpSQuE0UTh

— 橋 (@Bridge__z) December 21, 2019