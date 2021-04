Οταν ο Ερντογάν άφησε όρθια την πρόεδρο της Κομισιόν (Βίντεο)

Με μια σημειολογική και προσβλητική κίνηση προς το πρόσωπο της προέδρου της Κομισιόν επέλεξε να επιδείξει τις αναχρονιστικές αντιλήψεις του για το ρόλο της γυναίκας, αλλά και το πως βλέπει την Ε.Ε., ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του την Τρίτη 6 Μαρτίου 2021 με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ.

Κατά τη συνάντηση οι αξιωματούχοι της Ε.Ε., μεταξύ των θεμάτων που έθεσαν στον Τούρκο πρόεδρο τόνισαν και το ζήτημα της αποχώρησης της Τουρκίας από την «σύμβαση της Κωνσταντινούπολης» κατά της βίας των γυναικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος τους άκουσε με προσοχή, αλλά τους επιφύλασσε μια έκπληξη.

Όταν οι αξιωματούχοι προσήλθαν στην περίτεχνη αίθουσα συσκέψεων τα φλάς των φωτογράφων άστραψαν φωτίζοντας την αμηχανία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία βρέθηκε σε μια εξαιρετικά άβολη στιγμή.

Ο Ερντογάν οδήγησε τον Σαρλ Μισέλ να καθίσει δίπλα του σε μια επίχρυση καρέκλα που θύμιζε θρόνο και άφησε την πρόεδρο της Κομισιόν να στέκεται όρθια και αμήχανα στην αίθουσα και να απορεί ανασηκώνοντας τους ώμους της βγάζοντας παράλληλα ένα επιφώνημα τύπου “και εγώ;” ( Ehm)

Τελικά της υπέδειξαν καθίσει σ΄ενα καναπέ περίπου τέσσερα μέτρα μακρυά από τους δύο άνδρες, ενώ απέναντί της κάθισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο κατέχει χαμηλότερη θέση από την Πρόεδρο της Κομισιόν.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) April 6, 2021