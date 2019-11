Ουαλία: Πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους

Τεράστια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά των ακτών της Ουαλίας, μετά από πληροφορίες για συντριβή μικρού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το BBC, ελικόπτερο της βρετανικής ακτοφυλακής έχει ήδη αρχίσει να «σαρώνει» την περιοχή γύρω από το νησί Πάφιν, ανοιχτά του Ανγκλσέι.

Η βρετανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως δέχτηκε κλήση για βοήθεια και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες.

«Δεχτήκαμε κλήση στις 12:59 για συντριβή μικρού αεροσκάφους στην περιοχή. Τώρα συντονίζουμε την επιχείρηση κοντά στο νησί Πάφιν» επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας.

Multi agency operation underway at sea off Anglesey coast following report of incident involving light aircraft @RNLI @NWPolice @BeaumarisRNLI @MoelfreLifeboat pic.twitter.com/aTVDMm4zBk

— HGC Ynys Môn / NWP Anglesey (@NWPAnglesey) November 25, 2019