Ουκρανή έγραψε στην πλάτη της κόρης της όλα τα στοιχεία της (pic)

Ο μεγαλύτερος φόβος των Ουκρανών που έχουν μικρά παιδιά είναι το πως θα επιβιώσουν αυτά αν οι ίδιοι σκοτωθούν (είτε συμμετέχοντας σε μάχες είτε ως άμαχοι).

Μία Ουκρανή μητέρα η Αλεξάντρα Μακόβιεφ, για να μειώσει τις πιθανότητες η κόρη της να χαθεί σε μία τέτοια περίπτωση έγραψε όλα της τα στοιχεία στην πλάτη της. Το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης αλλά και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των γονέων.

Τη φωτογραφία μοιράστηκε στο twitter η Ιουλία Μεντέλ, πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι η οποία συνόδευσε την ανάρτησή της με το σχόλιο της μητέρας: "Στη συνέχεια σκέφτηκα γιατί να μην της κάνω και ένα τατουάζ με αυτές τις πληροφορίες;"

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl. “Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 5, 2022