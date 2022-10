Ουκρανία: 24 άμαχοι νεκροί ανάμεσά τους μια έγκυος και 13 παιδιά

Τουλάχιστον 24 άμαχοι, ανάμεσά τους μία έγκυος και 13 παιδιά, βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα αυτοκίνητά τους στην βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στο Κουπιάνσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκιβ Ολεγκ Σινεγκούμποφ διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

«Οι ρώσοι κατακτητές επετέθησαν κατά αμάχων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς. Πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση», είπε.

Αστυνομικοί και ειδικοί βρίσκονται στο σημείο και διεξάγεται έρευνα, πρόσθεσε ο Ολεγκ Σινεγκούμποφ.

Η τοπική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρέθηκαν επτά αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν άμαχοι.

Δείτε το βίντεο

The russians shelled another evacuation column in the Kharkiv region, having killed 24 people, including 13 kids and one pregnant woman. The national police reports ab this horror. The sooner we get all requested arms, the faster we release our people. Innocent peaceful people... pic.twitter.com/hLrPj8XZGD

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) October 1, 2022