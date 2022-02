Ουκρανία: 25.000 άμαχοι εγκατέλειψαν το Λουγκάνσκ

Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, ενώ περίπου 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές, δήλωσε ο Γεβγκένι Κατσαβάλοφ, υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων των αρχών των φιλορώσων αυτονομιστών, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Περίπου 25.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία) με τα δικά τους αυτοκίνητα», είπε ο αξιωματούχος, ενώ «σχηματίζεται οχηματοπομπή για την εκκένωση περίπου 10.000 ανθρώπων» με λεωφορεία.

#FLASH—#DONBASS—#DPR civilian evacuation from imminent #Ukraine invasion begins. Video from a #Donetsk orphanage. First to evacuate will be children, women, and the elderly. First busses leave at 20:00. pic.twitter.com/RAf00OXgvU

— Gleb Bazov (@gbazov) February 18, 2022