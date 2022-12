Ουκρανία: «Βροχή» ρωσικών πυραύλων σε ουκρανικές πόλεις

Δεν υπήρξε ανάπαυλα για τα Χριστούγεννα στον πόλεμο στην Ουκρανία παρά το γεγονός ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις, καθώς οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν περισσότερες από 40 επιθέσεις με πυραύλους την ημέρα των Χριστουγέννων, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τρία μέλη του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από τα συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που κατερρίφθη ενώ πραγματοποιούσε επίθεση στη στρατιωτική βάση Ένγκελς στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.

Ήταν η δεύτερη επίθεση στην εν λόγω βάση αυτό το μήνα. Η βάση Ένγκελς, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Σαράτοφ, περίπου 730 χιλιοόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας και εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία, είχε πληγεί στις 5 Δεκεμβρίου και η Ρωσία είχε κάνει λόγο εκείνη την ημέρα για επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως τις πληροφορίες.

Χθες, Κυριακή, ο Πούτιν δήλωσε και πάλι πως είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις και κατηγόρησε την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της ότι αρνούνται να διεξαγάγουν συνομιλίες, μια στάση που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως απορρίψει ως προσχηματική, δεδομένων των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε με οποιονδήποτε εμπλεκόμενο σχετικά με αποδεκτές λύσεις, όμως εξαρτάται από αυτούς - δεν είμαστε εμείς που αρνούμαστε να διαπραγματευθούμε, εκείνοι είναι που αρνούνται», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 1.

Ένας σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ο Πούτιν πρέπει να επιστρέψει στην πραγματικότητα και να παραδεχθεί πως η Ρωσία είναι αυτή που δεν θέλει συνομιλίες. «Η Ρωσία μόνη της επιτέθηκε στην Ουκρανία και σκοτώνει πολίτες», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντόλιακ. «Η Ρωσία δεν θέλει διαπραγματεύσεις, αλλά προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη».

