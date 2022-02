Ουκρανία: Εικόνες χάους - Προσπαθούν να διαφύγουν οι κάτοικοι

Εικόνες χάους επικρατούν στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις πέντε τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/2/2022.

Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές της χώρας: τόσο στο Ντονέτσκ, όσο και στο ίδιο το Κίεβο, το Χάρκοβο, τη Μαριούπουλη, στα ανατολικά, την Οδησσό στα νότια και την πόλη Λβιβ στα δυτικά.

Εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν χαλάσματα στο Κίεβο και καπνούς, ενώ πλήθος κόσμου να έχει πάρει τα αυτοκίνητα και άλλοι να έχουν μπει σε λεωφορεία για να φύγουν από την πρωτεύουσα προς ασφαλέστερα σημεία.

Ο κόσμος ανησυχεί και πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν να γεμίσουν με καύσιμα τα οχήματά τους και να βγάλουν χρήματα από τις τράπεζες.

Explosion reported near Kharkiv. Russian tanks have been spotted earlier this area pic.twitter.com/HsuqF9t7aP

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022