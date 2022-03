Ουκρανία: Εκρήξεις σε πυρηνικό και ατμοηλεκτρικό σταθμό (βίντεο)

Με σφοδρότητα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κλιμακώνει τις εμπρηστικές ενέργειες, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες επιδείξεις ισχύος και χτυπώντας καίριας σημασίας σημεία. Την ημέρα διεξαγωγής του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων, με την κατάπαυση του πυρός να είναι το ζητούμενο, τον Πούτιν όμως να εμμένει στα επεκτακτικά σχέδια, βίντεο δείχνουν δύο σοβαρά χτυπήματα, στην Ουκρανία, το ένα σε πυρηνικό και το άλλο σε ατμοηλεκτρικό σταθμό.

Σειρήνες και έκρηξη ήχησαν στη Ζαπορίζια, με τη φωτιά να εκδηλώνεται σε πυρηνικό σταθμό της περιοχής που έχει πληγεί, τις τελευταίες ημέρες, από ρωσικά πυρά. Οι σειρήνες στο Ενέργκονταρ ήχησαν καθώς χτυπήθηκε ο σταθμός που βρίσκεται στην πύλη, με τους καπνούς αρκετών μέτρων να σκορπούν πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Βόμβα έπληξε, ακόμη, την πόλη Ακτίρκα όταν έπεσε σε ατμοηλεκτρικό σταθμό.

