Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο και στο Χάρκοβο (Βίντεο)

Εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Οι οδομαχίες ξέσπασαν τα ξημερώματα στο Χάρκοβο καθώς τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν την επίθεση τους στη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, μετά από άλλη μια νύχτα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, με τεράστιες εκρήξεις από το χτύπημα ενός αγωγού φυσικού αερίου και ενός διυλιστηρίου, ενώ φωτιά ξέσπασε και σε σχολείο.

— Level Up Inc (@MFFLLC) February 28, 2022

🇺🇦🇷🇺 There is fighting in #Kharkiv . pic.twitter.com/iTKgeH8N9d

We no longer have school #134. Burning out right now (KHARKIV) pic.twitter.com/DAtppfKuPY

— KHARKIV,UKRAINE 🇺🇦 (@whitebabydoll_) February 27, 2022