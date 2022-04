Ουκρανία: Φόβοι για ντε φάκτο παγκόσμιο πόλεμο

Δραματική «αναβάθμιση» του πολέμου στην Ουκρανία προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, με τις απειλές της Ρωσίας ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, σε απάντηση της απόφαση της Δύσης να στείλει βαρέα όπλα στο Κίεβο και ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις για ρωσικές στρατιωτικές βλέψεις και στην Μολδαβία, μετά τις εκρήξεις στην Υπερδνειστερία.

Αν και η ρητορική περί τρίτου παγκόσμιου πολέμου προκαλεί ανατριχίλα και οι σχετικές δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ αποδοκιμάστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις γενικεύονται και κλιμακώνονται, με τη Μόσχα όχι μόνο να συνεχίζει τις επιθέσεις στην ανατολική και νότια Ουκρανία, αλλά και να ανακοινώνει ότι θα κόψει το φυσικό αέριο σε Πολωνία και Βουλγαρία.

Οι ΗΠΑ σε συνεργασία με δεκάδες άλλες χώρες μεταξύ αυτών και οι μεγαλύτερες της Ευρώπης, συγκροτούν «στρατηγείο» για να στηρίξουν την ουκρανική αντίσταση και να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν να διαμηνύει ότι η Δύση «Θα κινήσει γη και ουρανό» για να κερδίσει τον πόλεμο η Ουκρανία.

‘Ukraine clearly believes that it can win, and so does everyone here,’ said U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, as he kicked off defense talks with more than 40 countries at the Ramstein Air Base in Germany https://t.co/WWYHV18YoE pic.twitter.com/VXPcdyW9z4

— Reuters (@Reuters) April 26, 2022