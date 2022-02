Ουκρανία - Χάρτης: Πού έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής οι Ρώσοι

Η μέχρι στιγμής επίθεση της Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άνετα ως εκτεταμένη.

Russian strikes in Ukraine so far according to Ukrainian media pic.twitter.com/u3Au4ydBjR

Αν εξαιρέσει κανείς το δυτικό μέρος της χώρας (σύνορα με Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία, οι τέσσερις πρώτες μέλη του ΝΑΤΟ) οι Ρώσοι από το ξημέρωμα της Πέμπτης χτυπούν όλο το υπόλοιπο σύνολο της ουκρανικής επικράτειας.

Russian ground forces have crossed into Ukraine now. Meanwhile, the red stars on the map show Russian attacks all across Ukraine. pic.twitter.com/ZXQB17QdIi

