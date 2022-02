Ουκρανία: Μέσα στο Κίεβο οι μάχες - Εκρήξεις, πυροβολισμοί (VID)

Μάχες σημειώθηκαν στο Obolon, στα περίχωρα της πόλης, τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το υπουργείο Άμυνας είπε στους κατοίκους να φτιάξουν βόμβες μολότοφ για να «απωθήσουν τους κατακτητές». Μοιράστηκαν επίσης τουφέκια σε πολίτες καθώς ο Πρόεδρος Ζελένσκι προέτρεψε όποιον Ευρωπαίο επιθυμεί να υπερασπιστεί τη χώρα να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να συμμετάσχει στην άμυνα.

Trucks loaded with weapons are being distributed to civilians in Kiev for the city defense against Russian forces. pic.twitter.com/HWUjUS3qnR

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 25, 2022