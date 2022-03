Ουκρανία: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Κιέβου και Μόσχας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, όπως ενημέρωσε με νέο μήνυμά του ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου έγραψε σε νέο μήνυμά του στο Twitter ότι οι δύο πλευρές ενημερώνουν για τις θέσεις τους η μία την άλλη, με τη διαπραγμάτευση να συνεχίζεται και ακόμα να είναι δύσκολη.

Ο Ποντόλιακ εκτιμά ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πολύ διαφορετικών πολιτικών συστημάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής τόνισε ότι στη χώρα του υπάρχει ελεύθερος διάλογος και υποχρεωτική συναινέση, ενώ στη ρωσική κοινωνία υπάρχει καταστολή.

Νωρίτερα, ο Ποντόλιακ έστειλε νέο μήνυμα πριν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

«Διαπραγματεύσεις. Γύρος τέταρτος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφάλειας. Δύσκολη συζήτηση. Παρόλο που η Ρωσία καταλαβαίνει την ανοησία των επιθετικών ενεργειών της, συνεχίζει ακόμα να έχει την ψευδαίσθηση ότι οι 19 μέρες βίας απέναντι σε ειρηνικές πόλεις είναι η σωστή στρατηγική», έγραψε στο Twitter.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022