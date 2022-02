Oυκρανία: Σφοδρές μάχες μέσα στο Κίεβο

Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία, οι μάχες ανάμεσα στις ρωσικές δυνάμεις και τον ουκρανικό στρατό.

Κλιμακώνονται οι μάχες στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να είναι σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Κιέβου.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022