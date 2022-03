Ουκρανία: Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο (Βίντεο)

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χαρκίβ, στην ανατολική Ουκρανία, και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη Χαρκίβ, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Russian ‘peacekeepers’ trying to enter Kharkiv to protect the Russian speaking population!#WeAreAllUkranianNow 🇺🇦 pic.twitter.com/ILbiPca63o

— Peter Clarke (@psclarke) March 1, 2022