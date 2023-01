Ουκρανία/Συντριβή ελικοπτέρου: 16 νεκροί - Ανάμεσα τους ο ΥΠΕΣ

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από την συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης και κτίριο με κατοικίες στην πόλη Μπρόβαρι, που βρίσκεται έξω από το Κίεβο.

«Την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, παιδιά και προσωπικό βρίσκονταν μέσα στο νηπιαγωγείο» δήλωσε ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram. Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο.

A helicopter has crashed near a kindergarten & residential block east of Kyiv in Brovary, say officials. Police are reporting casualties. pic.twitter.com/OsCxZBxlMZ

Ανακοίνωση για τη συντριβή του αεροσκάφους, που αρχικά δεν ήταν ξεκάθαρο αν ήταν ελικόπτερο ή drone, εξέδωσε νωρίτερα και ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν θύματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

«Αναζητούμε πληροφορίες για θύματα και για τις συνθήκες» υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ανέφερε ο Τιμοσένκο στο Telegram.

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023