Ουκρανικά drones έπληξαν τη Μόσχα, λένε οι Ρώσοι - Ένας τραυματίας από έκρηξη σε κτίριο

Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται αξιωματούχους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως ουκρανικό drone καταστράφηκε στον αέρα πάνω από την περιοχή Οντιντσόβο και πως άλλα δύο συνετρίβησαν στη Μόσχα, σύμφωνα με το TASS.

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023