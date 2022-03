Ουκρανοί κατέστρεψαν 3 ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα στη Χερσώνα

Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε μια σειρά από ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Kherson» την Τρίτη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Μια μεγάλη μαύρη στήλη καπνού φαίνεται να υψώνεται από το αεροδρόμιο της Χερσώνας στη δορυφορική εικόνα, με μια σειρά από ελικόπτερα να φλέγονται.

Είναι το πιο καταστροφικό χτύπημα που έχει πραγματοποιήσει ο ουκρανικός στρατός εναντίον ρωσικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τουλάχιστον τρία ρωσικά ελικόπτερα να φαίνονται να φλέγονται ή να καταστρέφονται στο αεροδρόμιο.

Επίσης χτυπήθηκαν στρατιωτικά οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο.

Μια άλλη εικόνα, που τραβήχτηκε από ένα drone πάνω από το κοντινό χωριό Komyshany, δείχνει επίσης τη μεγάλη στήλη καπνού που ανεβαίνει από το αεροδρόμιο.

Το στρατιωτικό χτύπημα στο αεροδρόμιο ανελήφθη από το Σύστημα Διαχείρισης Πυροσβεστικών Πληροφοριών της NASA (FIRMS), το οποίο παρακολουθεί μεγάλες πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο.

🇺🇦💣🎇Ukraine hit a number of Russia's military vehicles & helicopters today at #Kherson airport. NASA's large fire tracker FIRMS, Fire Info & Resource Management, picked up the explosion today at 1:42 local. Photos: Planet Labs #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZLmzv5bnOs

— Formerly known as AltFireAviation (@AltFireAviation) March 16, 2022