Ούρσουλα: Κατώτατος μισθός και μείωση 55% των εκπομπών ως το 2030

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στον απόηχο της πανδημίας, αλλά και μια πρόταση για συλλογικές διαπραγματεύσεις για ελάχιστο μισθό στα Κράτη Μέλη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

H Πρόεδρος υποσχέθηκε ευρωπαϊκή πρόταση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων, αποκατάσταση των τεσσάρων ελευθεριών, μια νέα στρατηγική για την ζώνη Σένγκεν, τόνισε ότι δεν θα αποσυρθεί τώρα η δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας και ανήγγειλε νέο στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% ως το 2030 στο δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2055 - μια κίνηση που προϋποθέτει αναθεώρηση όλης της κλιματικής νομοθεσίας της ΕΕ ως το καλοκαίρι του 2021.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στην ολομέλεια για να απευθύνει την πρώτη ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση (SOTEU - State of the European Union Speech - ένας τύπος ομιλίας που παραπέμπει στο SOTU, State of the Union address, του άρθρου ΙΙ, παράγραφος 3.1 του αμερικανικού συντάγματος και την οποία συνήθως απευθύνει σε κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ).

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την ομιλία της αποτίοντας φόρο τιμής στους υγειονομικούς εργαζόμενους και τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τόνισε ότι ο κόσμος αισθάνεται ευάλωτος, ενώ έχει αποδειχθεί πόσο εύθραυστες είναι οι κατακτήσεις της Ένωσης και πόσο μη βιώσιμο είναι το παρόν παραγωγικό μοντέλο κάνοντας ευθεία σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του πλανήτη.

“Οι παλιές δικαιολογίες δεν υπάρχουν πια”, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ίδια σημείωσε ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι για την αλλαγή και το επενδυτικό πλαίσιο Next Generation EU από κοινού με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό είναι τα εργαλεία και περιέχουν το σχέδιο για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος δήλωσε στην ολομέλεια τα εξής: "πρέπει να καταρρίψουμε τα εμπόδια της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να κόψουμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή και την επιβολή. Και πρέπει να επαναφέρουμε τις τέσσερις ελευθερίες - στο σύνολό τους και όσο το δυνατόν γρηγορότερα."

"Ο άξονας αυτού είναι ένας πλήρως λειτουργικός χώρος Σένγκεν ελεύθερης κυκλοφορίας. Θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για να το αναδείξουμε αυτό στην πολιτική μας ατζέντα και θα προτείνουμε μια νέα στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν", ανέφερε.

Σε σχέση με το κλίμα ανακοίνωσε: "η Κομισιόν προτείνει την αύξηση του στόχου του 2030 για μείωση των εκπομπών σε τουλάχιστον 55%. Αναγνωρίζω ότι αυτή η αύξηση από 40 σε 55 είναι πάρα πολύ για ορισμένους και δεν είναι αρκετή για άλλους. Ωστόσο, η εκτίμηση επιπτώσεών μας δείχνει ξεκάθαρα ότι η οικονομία και η βιομηχανία μας μπορούν να το διαχειριστούν. Και το θέλουν επίσης. Μόλις χθες, 170 ηγέτες επιχειρήσεων και επενδυτές - από τις ΜΜΕ έως μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου - μου έστειλαν έκκληση ώστε Ευρώπη να θέσει στόχο τουλάχιστον 55%".

Όπως εκτίμησε, "η εκτίμηση αντίκτυπου μας δείχνει ξεκάθαρα ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα θέσει την ΕΕ σταθερά σε καλό δρόμο για την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2050 και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας για τη Συμφωνία του Παρισιού. Και αν οι άλλοι δεν ακολουθούν το προβάδισμά μας, ο κόσμος θα μπορεί να συνεχίσει να θερμαίνεται κάτω από 1,5 βαθμούς Κελσίου. Γνωρίζω πλήρως ότι πολλοί από τους εταίρους μας απέχουν πολύ από αυτό. Αλλά για εμάς, ο στόχος του 2030 είναι φιλόδοξος, εφικτός και ευεργετικός για την Ευρώπη. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ενώ οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 25% από το 1990, η οικονομία μας αυξήθηκε περισσότερο από 60%. Η διαφορά είναι ότι έχουμε πλέον περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη τεχνογνωσία και περισσότερες επενδύσεις. Και προχωρούμε ήδη σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερη παραγωγή άνθρακα".

Σε σχέση με τις προκλήσεις της υγείας τόνισε: "για μένα, είναι ξεκάθαρο - πρέπει να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Και για να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα, πρέπει τώρα να αντλήσουμε τα πρώτα διδάγματα από την κρίση στην υγεία. Πρέπει να κάνουμε το νέο μας πρόγραμμα EU4Health μελλοντική απόδειξη. Γι `αυτό είχα προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης και είμαι ευγνώμων που το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αγωνιστεί για περισσότερη χρηματοδότηση και να διορθώσει τις περικοπές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου".

"Και πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας για κρίση και τη διαχείριση των διασυνοριακών απειλών για την υγεία. Ως πρώτο βήμα, θα προτείνουμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το ECDC - το κέντρο μας για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών. Ως δεύτερο βήμα, θα οικοδομήσουμε ένα Ευρωπαϊκό `BARDA` - έναν οργανισμό βιοϊατρικής προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η νέα δομή θα υποστηρίξει την ικανότητα και την ετοιμότητά μας να ανταποκριθούμε σε διασυνοριακές απειλές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - είτε φυσικής είτε εκ προθέσεως. Χρειαζόμαστε στρατηγικό απόθεμα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως για φαρμακευτικά προϊόντα", ανέφερε η Πρόεδρος.

"Ως τρίτο βήμα, είναι σαφέστερο από ποτέ ότι πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα των αρμοδιοτήτων στον τομέα της υγείας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ευγενές και επείγον καθήκον για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Και επειδή ήταν μια παγκόσμια κρίση, πρέπει να μάθουμε τα παγκόσμια μαθήματα. Γι `αυτό, μαζί με τον πρωθυπουργό Κόντε και την ιταλική Προεδρία της G20, θα συγκαλέσω μια παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την υγεία το επόμενο έτος στην Ιταλία. Αυτό θα δείξει στους Ευρωπαίους ότι η Ένωση μας είναι εκεί για να προστατεύσει όλους", σημείωσε.

Σε σχέση με την εργασία, η Πρόεδρος τόνισε ότι "στην Ένωση μας η αξιοπρέπεια της εργασίας πρέπει να είναι ιερή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους, η εργασία δεν πληρώνει πλέον".

Όπως αναγνώρισε "το ντάμπινγκ μισθών καταστρέφει την αξιοπρέπεια της εργασίας, τιμωρεί τον επιχειρηματία που πληρώνει αξιοπρεπείς μισθούς και στρεβλώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά".

"Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν θα υποβάλει νομική πρόταση για τη στήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ενός πλαισίου για τους κατώτατους μισθούς. Ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση σε ελάχιστους μισθούς είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων είτε μέσω νόμιμων ελάχιστων μισθών", είπε.

"Είμαι ένθερμος υποστηρικτής των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η πρόταση θα σεβαστεί πλήρως τις εθνικές αρμοδιότητες και παραδόσεις", δήλωσε στην ολομέλεια.

"Έχουμε δει σε πολλά κράτη μέλη πώς ένας κατώτατος μισθός με καλή διαπραγμάτευση εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί δικαιοσύνη - τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις εταιρείες που τις εκτιμούν πραγματικά. Οι ελάχιστοι μισθοί λειτουργούν - και είναι καιρός να πληρωθεί η εργασία", ξεκαθάρισε.

Σε σχέση με την ανάπτυξη εμβολίου η Πρόεδρος τόνισε ότι "ένα προσιτό, προσιτό και ασφαλές εμβόλιο είναι ο πιο υποσχόμενος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Στην αρχή της πανδημίας, δεν υπήρχε χρηματοδότηση, ούτε παγκόσμιο πλαίσιο για ένα εμβόλιο COVID - απλά η βιασύνη για το ποιος θα το πάρει πρώτος. Αυτή είναι η στιγμή που η ΕΕ προχώρησε για να ηγηθεί της παγκόσμιας αντίδρασης. Με την κοινωνία των πολιτών, το G20, τον ΠΟΥ και άλλους, συγκεντρώσαμε περισσότερες από 40 χώρες για να συγκεντρώσουμε 16 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έρευνας για εμβόλια, δοκιμές και θεραπείες για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η απαράμιλλη δύναμη της ΕΕ σε δράση".

"Δεν αρκεί όμως να βρεις ένα εμβόλιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλοι όσοι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μόλις αυτό το μήνα, η ΕΕ προσχώρησε στην παγκόσμια εγκατάσταση COVAX και συνεισέφερε 400 εκατομμύρια ευρώ για να διασφαλίσει ότι τα ασφαλή εμβόλια είναι διαθέσιμα όχι μόνο για εκείνους που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά - αλλά για όλους όσους το χρειάζονται. Ο εθνικισμός εμβολίων θέτει σε κίνδυνο τις ζωές. Η συνεργασία με τα εμβόλια τους σώζει", κατέγραψε.

Σε σχέση με το Brexit, η Πρόεδρος σημείωσε: "οι συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει όπως θα θέλαμε και αυτό μας αφήνει πολύ λίγο χρόνο".

"Όπως πάντα, αυτό το Σώμα θα είναι το πρώτο που θα γνωρίζει και θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε καθ `όλη τη διάρκεια, όπως κάναμε και με τη Συμφωνία Απόσυρσης. Αυτή η συμφωνία χρειάστηκε τρία χρόνια για διαπραγμάτευση και εργαστήκαμε ασταμάτητα σε αυτήν. Γραμμή με γραμμή, λέξη προς λέξη. Και μαζί καταφέραμε. Το αποτέλεσμα εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών μας, τα οικονομικά συμφέροντα, την ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς - και ουσιαστικά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής".

"Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν από κοινού ότι ήταν ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος για τη διασφάλιση της ειρήνης στο νησί της Ιρλανδίας. Και δεν θα το κάνουμε ποτέ πίσω. Αυτή η συμφωνία επικυρώθηκε από το ΕΚ και τη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν μπορεί να αλλάξει, να αγνοηθεί ή να εφαρμοστεί μονομερώς. Αυτό είναι θέμα νόμου, εμπιστοσύνης και καλής πίστης. Και αυτό δεν το λέω μόνο - σας θυμίζω τα λόγια της Margaret Thatcher: η Βρετανία δεν παραβιάζει τις Συνθήκες. Θα ήταν κακό για τη Βρετανία, κακό για τις σχέσεις με τους υπόλοιπους κόσμο, και κακό για οποιαδήποτε μελλοντική Συνθήκη για το εμπόριο. Αυτό ήταν αλήθεια τότε, και ισχύει σήμερα. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε ισχυρής συνεργασίας", σημείωσε η Πρόεδρος.

