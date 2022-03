Πακιστάν: Συνετρίβη στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη σήμερα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην Πεσαβάρ στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής ρουτίνας», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν. Δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα ή ζημιές στον τόπο του δυστυχήματος.

Η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία έδωσε εντολή για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

A Pakistan Air Force (PAF) fighter trainer aircraft crashed during a routine training near Warsak Road #Peshawar #KPK as per initial reports two Pilots have been died in incident, pic.twitter.com/s8uzsriKpz

— Ibrar Ahmed (@PhilanthropistI) March 22, 2022