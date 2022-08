Πακιστάν: Τους 1.061 νεκρούς έφθασαν τα θύματα των πλημμυρών

Οι πλημμύρες εξαιτίας των βροχών του μουσώνα που άρχισε τον Ιούνιο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.061 ανθρώπους στο Πακιστάν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την εθνική αρχή αντιμετώπισης καταστροφών (NDMA).

Άλλοι 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με τους νεότερους αριθμούς της NDMA.

#Pakistan wprowadził stan wyjątkowy. Powodzie, które przechodzą przez ten kraj zabiły już ponad tysiąc osób.

Pakistan declares state of emergency as floods killed over 1,000. #PakistanFloods. @AJEnglish pic.twitter.com/dThN9BHfYh

