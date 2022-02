Πανηγυρισμοί στο Ντονέτσκ μετά την αναγνώριση Πούτιν

Εικόνες με πανηγυρισμούς κατοίκων στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας μεταδίδουν τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ εκ μέρους της Ρωσίας.

Στα πλάνα εμφανίζονται πολίτες να αναμένουν την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάγγελμα που απηύθυνε το βράδυ της Δευτέρας και στη συνέχεια να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς, κυματίζοντας ρωσικές σημαίες εν μέσω πυροτεχνημάτων.

Twitter can be a horrible place at times, but tonight's decision by President Putin to recognise the Donbass republics is the news people there have been looking forward to for 8 years. I'll sign off tonight with this video from Lenin Square in Donetsk. #Donbass 🇷🇺 pic.twitter.com/l8YJVF84tf

— Dean O'Brien (@DeanoBeano1) February 21, 2022