Πανικός στο Παγκ. Κέντρο Εμπορίου από πυρκαγιά στο Χονγκ - Κονγκ

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό πολυκατάστημα και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τουλάχιστον 160 άτομα στο εσωτερικό του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα ώρα Κύπρου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ενώ οι εγκλωβισμένοι ξεπερνούν τους 160 οι οποίοι και αναμένουν τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας προκειμένου να βγουν από το κτήριο με ασφάλεια.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο σε χώρο όπου γίνονται εργασίες ανάπλασης. Οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να εκκενώσουν τον χώρο καθώς ο καπνός φυσούσε μέσα στο κτίριο και στους δρόμους της περιοχής. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και σήμαναν συναγερμό επιπέδου Νο.3. Κάλεσαν στην συνέχεια τους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο να μην κατέβουν κάτω αλλά να παραμείνουν σε ασφαλείς ορόφους.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Όπως μετέδωσαν τοπικά Μέσα, 60 άτομα εγκλωβίστηκαν στον πέμπτο όροφο και άλλα 100 στον 39ο. Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου είναι εμπορικό κτήριο και περιλαμβάνει μια εμπορική στοά 14 ορόφων και έναν πύργο γραφείων 25 ορόφων.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021