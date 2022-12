Πάνω από 1,5 εκ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα στην Οδησσό

Χωρίς ρεύμα έμειναν όλες οι μη κρίσιμης σημασίας υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, αφότου η Ρωσία χρησιμοποίησε ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για να πλήξει δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι της περιφέρειας της Οδησσού είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα, τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Από τον Οκτώβριο, η Μόσχα στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας πραγματοποιώντας ευρείας κλίμακας επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οδησσός: Οι κάτοικοι πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν

Η περιφερειακή διοίκηση δήλωσε ότι οι άνθρωποι που βασίζονται αποκλειστικά στην ηλεκτρική ενέργεια, για να τροφοδοτούν τα σπίτια τους, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν γραμμές μεταφοράς και βασικό εξοπλισμό τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

