Πάνω από 40 τραυματίες σε συγκρούσεις στην Καμπούλ

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

"Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ", διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους. Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ, μεταδίδει ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και παράλληλα καλούν τους Αμερικανούς πολίτες, καθώς η κατάσταση αλλάζει επικίνδυνα, να βρούν ένα ασφαλές σημείο.

JUST IN - U.S. Embassy in #Kabul issues security alert: "Reports of the airport taking fire. Shelter in place. Do not come to the Embassy or airport at this time." pic.twitter.com/mIoknsJgi6

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021