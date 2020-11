Πάπας: Κολλημένοι στον μικρόκοσμό τους οι αρνητές της μάσκας

Θέση για τις διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα εναντίον των μέτρων κατά του κορωνοϊού και τους αρνητές της μάσκας έλαβε ο Πάπας Φραγκίσκος, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις υγιείς, όπως τις χαρακτήρισε διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

«Ορισμένες ομάδες διαμαρτυρήθηκαν, αρνούμενοι να κρατήσουν αποστάσεις, αψηφώντας ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λες και τα μέτρα που πρέπει να επιβάλουν οι κυβερνήσεις για το καλό των πολιτών τους συνιστούν κάποιου είδους πολιτικής επίθεσης στην αυτονομία ή την προσωπική ελευθερία», ανέφερε σε ένα καινούριο βιβλίο, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Επιπλέον, καταφέρθηκε εναντίον όσων ισχυρίζονται ότι «το να αναγκαστούν να φορέσουν μάσκα, είναι μια αδικαιολόγητη επιβολή από το κράτος».

«Δεν θα βρεις ποτέ τέτοιους ανθρώπους να διαμαρτύρονται για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ ή να συμμετέχουν σε μια διαδήλωση επειδή υπάρχουν παραγκουπόλεις όπου τα παιδιά στερούνται νερού και εκπαίδευσης, ή επειδή υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους», είπε και συνέχισε: «Για τέτοια ζητήματα δεν θα διαμαρτύρονταν ποτέ. Είναι ανίκανοι να βγουν εκτός του μικρού δικού τους κόσμου ενδιαφερόντων».

«Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κυβερνήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να βάλουν την ευημερία των πολιτών τους πρώτη, δρώντας αποφασιστικά για την προστασία της υγείας και της διάσωσης ζωών», σημειώνει ο Πάπας, συμπληρώνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι βάζουν την οικονομία πάνω από τη δημόσια υγεία. «Αυτές οι κυβερνήσεις έχουν υποθηκεύσει τους πολίτες τους».

Το βιβλίο «Let Us Dream: A Path to a Better Future», προέρχεται από συνομιλίες με τον Βρετανό βιογράφο του Austen Ivereigh και επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην απάντησή του στην κρίση του κοροωνοϊού.

Ο Πάπας είχε καταδικάσει τον φρικτό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από τους αστυνομικούς, και χαιρέτισε το πως πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλο, βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, ενωμένοι, εκφράζοντας την υγιή τους αγανάκτηση.