Παπούα Νέα Γουινέα: 2 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών

Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την Παπούα Νέα Γουινέα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, τον σοβαρό τραυματισμό πολλών κατοίκων, καθώς και υλικές ζημιές.

Η βουλευτής Κέσι Σαουάνγκ ανέφερε στον λογαριασμό της στο Facebook ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην εκλογική της περιφέρεια, καθώς θάφτηκε κάτω από τη λάσπη, στο ορεινό χωριό Ματόκο. Άλλοι κάτοικοι, σοβαρά τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια.

Οι «ζημιές είναι σημαντικές», ανέφερε η Σαουάνγκ, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος στα χωριά στα βουνά Φινιστέρ και σε ορισμένες παράκτιες περιοχές.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων, έπληξε την ανατολική περιοχή της χώρας περίπου στις 9:45 π.μ. (τοπική ώρα, 02.45 ώρα Κύπρου) αλλά η δόνηση έγινε αισθητή έως και την πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.

Από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά στη συνέχεια ήρθη. Δεν υπήρξε άμεσα απειλή για τσουνάμι στην Αυστραλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Moment when powerful 7.7 magnitude earthquake hit Papua New Guinea. Video shows damage at University of Goroka#PapuaNewGuinea #Earthquake #GorokaUniversity #Tsunami #Sismo #Temblor #Kainantu #Viral #Weather #Climate #Moresby #quake pic.twitter.com/8XABUi3nE3

— Earth42morrow (@Earth42morrow) September 11, 2022