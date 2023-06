«Παράθυρο» ελπίδας για το χαμένο υποβρύχιο; Ακούστηκαν «ήχοι» στην περιοχή έρευνας (VIDEO)

Ελπίδες για το ενδεχόμενο να βρεθεί το τουριστικό υποβρύχιο που χάθηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού γεννάει η πληροφορία που μετέδωσε πρώτο το Rolling Stone και στη συνέχεια το CNN ότι ακούστηκαν ήχοι από την περιοχή που ερευνάται.

Τους ήχους που αρκετοί μεταφράζουν ως πιθανά σημεία ζωής για τους πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος κατέγραψε πρώτο ένα καναδικό αεροσκάφος P3. Κατά τα δημοσιεύματα οι ήχοι ακούγονταν με συχνότητα 30 λεπτών

Τέσσερις ώρες αργότερα μηχανές sonar που έχουν αναπτυχθεί στην ίδια περιοχή κατέγραψαν τους ίδιους ήχους αναφέρεται στο σημείωμα του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο, όμως, δεν διευκρινίζεται το πότε ακριβώς καταγράφηκαν αυτοί οι ήχοι ή το για πόσο διάστημα συνεχίζονταν.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος του The Explorers Club με ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο για «βάσιμες αιτίες για να έχουμε ελπίδες βάσει των στοιχείων από το πεδίο ερευνών».

«Το RCC Halifax ανέπτυξε ένα P3, Poseidon, το οποίο έχει δυνατότητες εντοπισμού από αέρος, κατέγραψε επαφή σε μια θέση κοντά στο σημείο στο οποίο πιστεύεται ότι χάθηκε το βαθυσκάφος. Το P8 "άκουσε" ήχους από χτυπήματα στην περιοχή κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκαν επιπλέον συσκευές sonar και τα χτυπήματα συνεχίζονταν» αναφέρεται στο σημείωμα του αμερικανικού υπουργείου.

Ανεξάρτητα από την πληροφορία αυτή αναζητείται ένα μη επανδρωμένη υποβρύχιο όχημα για να βοηθήσει στην επιχείρηση έρευνας, προστίθεται στο σημείωμα.

Λίγη ώρα μετά τα δημοσίευματα η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι όντως καταγράφηκαν ήχοι και η επιχείρηση επαναπροσδιορίστηκε σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή τους αλλά οι έρευνες μέχρι στιγμής έχουν αρνητικά αποτελέσματα.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023