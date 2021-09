Παρίσι: Άρπαξαν από το Bvlgari κοσμήματα € 10 εκ. (φωτος-βιντεο)

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη ληστεία γύρω στις 12 το μεσημέρι και περιπολικά καταδίωξαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, καθώς και δύο μηχανάκια.

Το κοσμηματοπωλείο ανήκει στη γνωστή αλυσίδα Bvlgari και είχε ανακαινιστεί πρόσφατα.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, μια ασημί BMW, στο 6ο Διαμέρισμα του Παρισιού.

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν από τους υπόπτους, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας δεύτερος άνδρας, που είχε καταφύγει σε ένα υπόγειο πάρκινγκ στο Φόρουμ ντεζ Αλ.

Police in Paris arrested two suspects after a Bulgari jewelry heist on Tuesday at the posh Place Vendome. One suspect was shot in the leg by a officer before being arrested. https://t.co/H1aKntYTmk

— CTV Calgary (@CTVCalgary) September 7, 2021