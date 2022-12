Παρίσι: Πεδίο μάχης-Φωτιές και συγκρούσεις στους δρόμους (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Παρίσι μετά την ένοπλη επίθεση από 69χρονο με θύματα τρία μέλη κουρδικής κοινότητας. Επεισόδια μαίνοται στη γαλλική πρωτεύουσα με διαματυρόμενους να συγκεντρώνονται στο σημείο της τραγωδίας και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.

>>Διαβάστε επίσης: Και οι τρεις νεκροί στο Παρίσι ήταν μέλη της κουρδικής κοινότητας<<

Το Παρίσι θυμίζει πεδίο μάχης, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες αστυνομικοί.

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν ένα πλήθος Κούρδων διαδηλωτών κοντά σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο του Παρισιού, μπροστά στο οποίο ο δράστης σκότωσε τρεις ανθρώπους. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν το πλήθος έπεσε πάνω σε έναν κλοιό δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος έφτασε στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές, οι οποίοι με τη σειρά τους πέταξαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση τους, έκαψαν κάδους σκουπιδιών και έστησαν οδοφράγματα.

Mέλη της κουρδικής κοινότητας και οι τρεις νεκροί

«Παγωμένη» η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στο Παρίσι. Και οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν μέλη της τοπικής κουρδικής κοινότητας, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο δικηγόρος του κουρδικού κέντρου όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση, Νταβίντ Αντίτς.

Νωρίτερα ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα κουρδικό πολιτιστικό κέντρο και σε μια κουρδική καφετέρια κοντά στο κεντρικό Παρίσι, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου για την επίθεση.

Η στιγμή της σύλληψης του 69χρονου

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο 69χρονος «είχε προσφάτως αποφυλακιστεί. Η υπόθεσή του είχε εκδικαστεί, καταδικαστεί αλλά αφαθεί ελευθέρος μετά από έφεση»

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας στο Παρίσι άλλοι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα ενώ τραυματισμένος στο πρόσωπο είναι και ο δράστης.

Watch live: Protests are taking place at the scene of a shooting near a Kurdish community centre in Paris in which three people were fatally shot - https://t.co/gMZligHlKO https://t.co/OlWwZsoqA9

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022