Παρίσι: Πληροφορίες για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου

Η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι έχει εκκενωθεί καθώς υπάρχουν πληροφορίες για βόμβα κοντά στο μνημείο, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά από πληροφορίες για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου.

Η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου στο κέντρο του Παρισιού εκκενώθηκε μετά από προειδοποίηση για βόμβα, δήλωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η εκκένωση στην περιοχή ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, αφού η αστυνομία δέχτηκε τη σχετική πληροφορία.

Βίντεο από το σημείο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον κοντινό σταθμό του μετρό αλλά και ένα κομμάτι της Champs Elysées.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 27, 2020