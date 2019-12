Πέρασαν από την επιτροπή Γερουσίας οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Η Επιτροπή της Γερουσίας για τις Διεθνείς Σχέσεις ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, μετά την επέμβαση της Άγκυρας στην Συρία και την αγορά των S-400 από τη Μόσχα.

Η Επιτροπή αυτή της Γερουσίας ενέκρινε (με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά) το νομοσχέδιο του 2019 περί «προώθησης της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας και αποτροπής της επανεμφάνισης του Ισλαμικού Κράτους» και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του Σώματος.

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις.

«Οι ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η στάση της στη Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά των S-400 είναι μη βιώσιμη», ανέφερε σε tweet του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

Ωστόσο αρκετοί ήταν οι γερουσιαστές που διαφώνησαν έντονα και τάχθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο αυτό.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ τόνισε πως η κυβέρνηση Τραμπ αντιτάσσεται στον νόμο επειδή αποδυναμώνει την εξουσία του προέδρου και ενδέχεται να καταστήσει δυσκολότερες τις διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο σε ζητήματα όπως η αγορά των πυραυλικών συστημάτων και ο πόλεμος στη Συρία.

BREAKING: Senate Foreign Relations Committee just passed our Promoting American National Security and Preventing the Resurgence of ISIS Act.@SenatorRisch #SFRC pic.twitter.com/EPtsv0jYLi

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 11, 2019