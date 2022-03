Περίπου 300 νεκροί στα ερείπια βομβαρδισμένου θεάτρου Μαριούπολης

Περίπου 300 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν από τα ερείπια του βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολη, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Μέχρι τώρα δεν είχε ανακοινωθεί κανένας αριθμός νεκρών, καθώς τα συντρίμμια και οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί καθιστούσαν δύσκολη την επαλήθευση.

Τώρα Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι περίπου 300 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους από το χτύπημα, το οποίο έπληξε το θέατρο όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι.

Η Ρωσία αρνείται ότι το χτύπησε

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε το χτύπημα. Η Ρωσία αρνείται ότι επιτέθηκε στο θέατρο, αν και οι επιθέσεις της σε πολλά κτίρια κατοικιών και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν τεκμηριωθεί σε όλη τη χώρα.

«Από αυτόπτες μάρτυρες, προκύπτουν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά από πλήγματα ρωσικού αεροσκάφους», έγραψε το δημαρχείο της Μαριούπολης στο Telegram.

Μαίνονται οι μάχες στη Μαριούπολη

Την ίδια ώρα, αναφερόμενη στην Μαριούπολη, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο ελπίζει να ανοίξει σήμερα σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη αυτή.

Το think tank Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο στην πολιορκημένη νότια πόλη, εισερχόμενες στην κεντρική περιοχή της πόλης στις 24 Μαρτίου.

Η πόλη – λιμάνι, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη ρωσική εκστρατεία, έχει περικυκλωθεί από τα ρωσικά στρατεύματα από τις αρχές Μαρτίου.

Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται στη Μαριούπολη, οι τοπικές ουκρανικές αρχές εγκατέλειψαν την πόλη για να συντονίσουν καλύτερα τις περιφερειακές επιχειρήσεις, αναφέρει το ISW, το οποίο είναι ανεξάρτητο think tank με έδρα τις ΗΠΑ.

Το ISW σημειώνει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Χάρκοβο και έπληξαν ένα σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας 15, ενώ εξασφάλισαν ότι τα στρατεύματά τους προχώρησαν σε αρκετά σημεία στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Watch #Russia’s campaign in #Ukraine stall in this time-lapse of @TheStudyofWar and @criticalthreats mapping of the war in Ukraine. pic.twitter.com/teOD4EzY8L

— ISW (@TheStudyofWar) March 25, 2022