Perseverance: Τα 7 λεπτά του τρόμου πριν «πατήσει» στον Άρη

Επτά μήνες μετά την εκτόξευσή του, το ρομποτικό διαστημόπλοιο της NASA «Perseverance» πάτησε στον Άρη, αφού πέρασε με επιτυχία την πιο σύντομη μεν, πιο αγωνιώδη δε φάση, τα «επτά λεπτά του τρόμου».

Μετά από επτά μήνες στο Διάστημα, το ρομποτικό διαστημόπλοιο – εργαστήριο της NASA «Perseverance» προσεδαφίστηκε στον Άρη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του «Κόκκινου Πλανήτη», καθώς αποστολή του είναι να αναζητήσει δείγματα αρειανής ζωής.

Και μπορεί το εγχείρημα να ξεκίνησε πριν από αρκετό καιρό, εντούτοις η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν την προσεδάφιση του ρομποτικού διαστημόπλοιου. Πρόκειται για τα λεγόμενα «επτά λεπτά του τρόμου», όσο διαρκεί δηλαδή η πιο κρίσιμη τελική φάση, η «είσοδος, κατάβαση και προσεδάφιση» (EDL) και από τα οποία «επιβίωσε» το «Perseverance». Σημειωτέον ότι θεωρούνταν το πιο επικίνδυνο μέρος της αποστολής.

Η φάση αυτή ξεκίνησε όταν το διαστημόπλοιο εισήλθε στην ατμόσφαιρα του Άρη, με ταχύτητα κοντά στα 12.000 μίλια την ώρα και ολοκληρώθηκε όταν το «Perseverance» άγγιξε το έδαφος του Άρη.

Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε στις 22:55, σε ώρα Κύπρου. Στην πραγματικότητα, το «Perseverance» είχε προσεδαφιστεί στον Άρη 11 λεπτά νωρίτερα (τόσο χρειάζεται για να φτάσει το ραδιοσήμα στη Γη).

Λίγο αργότερα, το διαστημόπλοιο απέστειλε και τις πρώτες εικόνες από τον Άρη.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021