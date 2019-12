Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette Μαρί Φρέντρικσον

To "Ιt must have been love" θεωρείται ως ένα από τα πιο iconic soundtrack της ταινίας "Pretty Woman", με τη μελωδική φωνή της Marie Fredriksson.

Η σπουδαία καλλιτέχνης, με καταγωγή από τη Σουηδία, απεβίωσε χθες, σε ηλικία 61 ετών, καθώς για αρκετό καιρό "πάλευε" για την υγεία της.

Με μια λιτή ανακοίνωση, η οικογένειά της, ο σύζυγός της Mikael Bolyos και τα δυο της παιδιά, η 26χρονη κόρη της Inez Josefin και ο 23χρονος γιος της Oscar, γνωστοποίησαν τη δυσάρεστη είδηση.

