Πέθανε ο γιατρός που προειδοποιούσε πρώτος για τον κορωνοϊό

Έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τα συμπτώματα του νέου κορωνοιού ο Λι Γουένλιανγκ , ο Κινέζος γιατρός που ήδη από το 2019 προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο ξέσπασμα επιδημίας από έναν ιό παρόμοιο με Sars.

Στις 30 Δεκεμβρίου, ο Λι Γουένλιανγκ «έριξε μια βόμβα» στην ομάδα των αποφοίτων της ιατρικής σχολής στο δημοφιλές μέσο επικοινωνίας στην Κίνα WeChat: επτά ασθενείς από την τοπική αγορά θαλασσινών διαγνώστηκαν με ίωση τύπου SARS και νοσηλεύονται σε καραντίνα στο νοσοκομείο.

Ο Λι εξήγησε ότι, σύμφωνα με τα τεστ στα οποία υπεβλήθησαν, η ασθένεια ήταν ένας κορωνοϊός, δηλαδή μια οικογένεια ιών που περιλαμβάνει σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS).

Zήτησε από τους φίλους του να ενημερώσουν τα κοντινά τους πρόσωπα ιδιωτικά.

Toν θάνατο του μετέδωσε το CNN κι επιβεβαίωσε μέσω twitter ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες το μήνυμά του έγινε viral, χωρίς μάλιστα να κρύβεται το όνομά του. «Όταν το είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, κατάλαβα ότι ήταν πέρα από τον έλεγχό μου και ότι το πιθανότερο είναι να τιμωρηθώ», είπε ο Λι.

Είχε δίκιο.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος, ο Λι κατηγορήθηκε από την αστυνομία της Ουχάν για διασπορά φημών. Ήταν ένας από τους γιατρούς, που μπήκαν στο στόχαστρο της αστυνομίας εξαιτίας της προσπάθειάς τους να σπάσουν τη σιωπή για τον φονικό ιό τις πρώτες εβδομάδες της εμφάνισής του.

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020