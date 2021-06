Πέθανε ο πατέρας της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο

Ένας 76χρονος άνδρας που θεωρείται ότι ήταν ο επικεφαλής της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο πέθανε από παθολογικά αίτια στην πολιτεία της Ινδίας, Mizoram.

Ο Ziona Chana, επικεφαλής μιας θρησκευτικής αίρεσης που ασκούσε την πολυγαμία, πέθανε την Κυριακή, αφήνοντας πίσω του 38 γυναίκες, 89 παιδιά και 36 εγγόνια.

Τα νέα επιβεβαιώθηκαν«με βαριά καρδιά» από τον επικεφαλής της πολιτείας, Zoramthanga, ο οποίος έδωσε τα συλλυπητήριά του μέσω του Twitter.

Οι γιατροί δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων PTI ότι η κατάσταση του Chana επιδεινώθηκε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο χωριό του, Baktawng Tlangnuam. Εισήχθη στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής, αλλά ήταν ήδη αργά.

Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι ο Chana ήταν πράγματι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο, καθώς υπάρχουν άλλοι που διεκδικούν την πρωτιά.

Είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος της οικογένειας Chana. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, είχε 39 συζύγους, 94 παιδιά, 33 εγγόνια και ένα δισέγγονο, στο σύνολό της δηλαδή, 181 άτομα.

Τοπικές ειδήσεις επίσης, αναφέρουν ότι κατέχει το «παγκόσμιο ρεκόρ» για μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Έχει επίσης αναφερθεί ευρέως ότι η οικογένεια έχει εμφανιστεί δύο φορές στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή Ripley's Believe it or Not.

Τουριστικό αξιοθέατο το τετραώροφο σπίτι των Chana

Πάντως, ο Τσάνα και η οικογένειά του είχαν προσελκύσει τουρίστες στο χωριό τους στα βορειοανατολικά της Ινδίας.

Οι περισσότεροι ήθελαν να δουν από κοντά τη τεράστια οικογένεια και το τετραώροφο σπίτι με 100 δωμάτια στο οποίο ζούσε. Οι γυναίκες του μοιράζονται έναν κοιτώνα κοντά στην ιδιωτική κρεβατοκάμαρα του Chana, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Το αρχοντικό είναι ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πολιτεία, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να πηγαίνουν το χωριό για να ρίξουν μια ματιά στον τρόπο ζωής της οικογένειας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Chana γεννήθηκε το 1945. Γνώρισε την παλαιότερη σύζυγό του, η οποία είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν, όταν ήταν 17 ετών.

Το αρχοντικό Chana

Η οικογένεια ανήκει στην αίρεση - Chana Pawl με περίπου 2.000 οπαδούς.

Μάλιστα η αίρεση, που επιτρέπει την πολυγαμία για τους άνδρες, ιδρύθηκε από τον παππού του Chana το 1942.