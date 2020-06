Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Καρλ Ρέινερ

Ο Καρλ Ρέινερ, βετεράνος ηθοποιός και σκηνοθέτης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς τη Δευτέρα, από φυσικά αίτια.

Ο Ρέινερ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέα Υόρκης στις 20 Μαρτίου 1922. Οι γονείς του ήταν Εβραίοι μετανάστες.

Στην ηλικία των 16 ετών, διάβασε στην εφημερίδα New York Daily News σχετικά με ένα δωρεάν εργαστήριο δραματικής και αυτό του άλλαξε τη ζωή καθώς αποφάσισε ποιον δρόμο θα ακολουθήσει.

Ξεκίνησε την καριέρα του σαν σαιξπηρικός ηθοποιός αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε πως η κωμωδία είναι αυτή που του επέφερε χρήματα για να πληρώνει τους λογαριασμούς του.

Συνολικά στην τεράστια καριέρα του έχει κερδίσει εννέα βραβεία Emmy.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο στην ταινία η Συμμορία των Έντεκα, ενώ έχει συμμετάσχει - μεταξύ άλλων- και στις σειρές «Two and a Half Men» και «Hot in Cleveland», ενώ έχει δανείσει την φωνή του σε «Family Guy», «American Dad», «King of the Hill», και «Bob’s Burgers».

Το 1943 παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ, η οποία κατέληξε το 2008.

Έχει αφήσει πίσω του τρία παιδιά, τον Ρομπ, τη Σίλβια και τον Λούκας.

Cnn.gr