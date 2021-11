Πέθανε στα 41 του ο σχεδιαστής Virgil Abloh της Louis Vuitton

Σε ηλικία 41 ετών έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής και ιδρυτής της μάρκας Off-White Virgil Abloh.

Ο σχεδιαστής έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μαύρος καλλιτεχνικός διευθυντής της αντρικής συλλογής της Louis Vuitton, θέση που είχε αναλάβει από το 2018, ενώ ήταν ιδρυτής του brand Off-White από το 2012, με έδρα το Μιλάνο.

Ο όμιλος LVMH ανακοίνωσε τον θάνατο του σχεδιαστή από καρκίνο, μετά από μάχη με μια σπάνια επιθετική μορφή, το καρδιακό αγγειοσάρκωμα. Ο ίδιος έδωσε τη μάχη ιδιωτικά και υποβλήθηκε σε πολλές θεραπείες.

«Είμαστε σοκαρισμένοι με αυτά τα τρομερά νέα», έγραψε ο πρόεδρος του ομίλου Μπερνάρ Αρνό. «Ο Virgil δεν ήταν μόνο ένας σχεδιαστής ιδιοφυΐα, ένας οραματιστής, ήταν επίσης μια όμορφη ψυχή και ένας άνθρωπος με μεγάλη σοφία».

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu

