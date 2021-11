Pfizer: Ανέπτυξε χάπι κατά Covid με αποτελεσματικότητα έως 89%

Αποτελεσματικό έως και κατά 89% είναι το χάπι που αναπτύσσει η Pfizer κατά της λοίμωξης Covid-19 ως προς τη μείωση του κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία.

Πρόκειται για το δεύτερο αντι-ιικό χάπι που βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης μετά τη χθεσινή έγκριση από το αρμόδιο βρετανικό φορέα του χαπιού της επίσης αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Merck (MSD στον υπόλοιπο κόσμο).

Η Pfizer μετά τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα σκοπεύει να καταθέσει αίτημα αδειοδότησης του σκευάσματος στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «το ταχύτερο δυνατόν», όπως ιδία αναφέρει.

Today’s news is simply remarkable and suggests that our oral antiviral candidate, if approved by regulators, has the potential to be a real game changer, saving patients’ lives, reducing the severity of COVID-19 infections and eliminating up to nine out of ten hospitalizations.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 5, 2021