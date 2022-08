Πιλότοι αποκοιμήθηκαν εν ώρα πτήσης-Πώς προσγείωσαν το αεροπλάνο

Αεροσκάφος της Ethiopian Airlines που εκτελούσε πτήση από το Σουδάν στην Αιθιοπία δεν κατάφερε να προσγειωθεί την περασμένη εβδομάδα, αφού οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους αποκοιμήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Αυγούστου, η πτήση ET343 της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Αιθιοπίας πετούσε από το Χαρτούμ στην Αντίς Αμπέμπα.

Συναγερμός σήμανε όταν η το αεροπλάνο πλησίασε στο αεροδρόμιο αλλά δεν άρχισε να προσγειώνεται. Ενώ ο πύργος εναέριας κυκλοφορίας προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το πλήρωμα του αεροσκάφους, το σύστημα αυτόματου πιλότου του αεροσκάφους το κράτησε σε ύψος 37.000 ποδιών.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022