Πίνακας ζωγραφικής «προσέβαλε» vegan φοιτητές

Αφαιρέθηκε πίνακας ζωγραφικής του 17ου αιώνα από πανεπιστήμιο στο Κέιμπριτζ διότι προσέβαλε τους… vegan φοιτητές.

Η διεύθυνση της σχολής έλαβε παράπονα φοιτητών που ανέφεραν ότι στον πίνακα απεικονίζεται μία στοίβα με νεκρά ζώα, εικόνα που τους εμποδίζει να φάνε.

Στο έργο του Φλαμανδού καλλιτέχνη, Frans Snyders, όντως διακρίνονται πολλά ζώα, ανάμεσά τους ένα αγριογούρουνο, ένα ελάφι, κότες μέσα σε κλουβιά και πτηνά κρεμασμένα σε γάντζους.

Η τοποθέτηση του συγκεκριμένου καμβά, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, στόχευε στην ευαισθητοποίηση όσων τρώνε κρέας «και το απολαμβάνουν».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του μουσείου, από το οποίο η σχολή δανείστηκε το έργο, φαίνεται πως ενδεχομένως να είναι κάτι «αποκρουστικό» για όσους δεν τρώνε κρέας.

@piersmorgan is gonna love this storyhttps://t.co/vd7DAIKDGA@Cambridge_Uni #Cambridge #Vegan Frans Snyders or Snijders, The Fowl Market pic.twitter.com/hCCbcJjfZh

— Darren (@DarrenOfAlbany) November 22, 2019