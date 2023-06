Πλησιάζει η «ώρα μηδέν» για το υποβρύχιο Titan - Στις 14:08 τελειώνει το οξυγόνο

Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν οι ομάδες διάσωσης των ΗΠΑ, Καναδά και Γαλλίας προκειμένου να εντοπίσουν το υποβρύχιο Titan το οποίο εξαφανίστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για να ερευνήσει τα συντρίμμια του Τιτανικού, 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης. Οι έρευνες έχουν ενταθεί καθώς η αμερικανική ακτοφυλακή προβλέπει ότι η παροχή οξυγόνου μέσα στο υποβρύχιο θα εξαντληθεί στις 7:08 π.μ. ET Πέμπτης (14:08 ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος της χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OceanGate το υποβρύχιο Titan έχει παροχή οξυγόνου για 96 ώρες, με το Λιμενικό Σώμα να υπολογίζει την Τρίτη το πρωί πως βάσει των στοιχείων στο πενταμελές πλήρωμα του είχαν απομείνει 41 ώρες πριν εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις ομάδες διάσωσης να αυξήσουν τις προσπάθειες τους... σκανάροντας μια επιφάνεια διπλάσια από το Κονέκτικατ και βάθος άνω των 4.000 μέτρων.

Η έρευνα χθες επικεντρώθηκε σε μια περιοχή όπου τα καναδικά αεροσκάφη εντόπισαν «υποβρύχιους θορύβους». Οι ήχοι προκάλεσαν ανακατευθύνσεις αναζητήσεων από τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, δήλωσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή νωρίς την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια μέχρι στιγμής «είχε αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα».

«Δεν ξέρουμε τι είναι οι θόρυβοι για να είμαστε ειλικρινείς», είπε ο Πλοίαρχος της Πρώτης Ακτοφυλακής της Περιφέρειας Τζέιμι Φρέντερικ. «Στόχος θα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε σε εκείνες τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν οι θόρυβοι…».

Το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα «Woods Hole», προειδοποίησε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να διακρίνει κανείς την πηγή των θορύβων στον απέραντο ωκεανό, ωστόσο τα ευρήματα έχουν σταλεί για ανάλυση και τα αποτελέσματα για την προέλευση των θορύβων αναμένονται σήμερα.

Στο σημείο ερευνών παραμένει και το Polar Prince, το ερευνητικό πλοίο υποστήριξης στην τουριστική αποστολή της Κυριακής που συνόδευε το εξαφανισμένο Titan.

«Ο εξοπλισμός που έχει κινητοποιηθεί για αυτό είναι ο καλύτερος στον κόσμο, ο πιο ικανός στον κόσμο», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ο πρόεδρος της Horizon Maritime, Σον Λιτ. "Πρέπει να διατηρούμε ελπίδες. Νομίζω ότι όπως γνωρίζετε, υπάρχει ακόμα διαθέσιμη υποστήριξη ζωής στο υποβρύχιο και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε ελπίδα μέχρι το τέλος."

Τα δύο σενάρια

Ο Τζεφ Κάρσον, ένας ερευνητής βαθέων υδάτων, έδωσε δύο πιθανές εξηγήσεις για το χαμένο υποβρύχιο Titan. Η πρώτη είναι ότι μια μηχανική βλάβη μπορεί να εμπόδισε το σκάφος να ρίξει τα χαλύβδινα βάρη που το βοηθούν να ταξιδέψει στον πυθμένα του ωκεανού και η δεύτερη και πιθανότερη εξήγηση είναι ότι το υποβρύχιο έχει εμπλακεί ή πιαστεί κάτω από ένα κομμάτι του συντρίμμια του Τιτανικού.

Οι επιβάτες μπορεί να «έπεσαν σε κάποια κακή τύχη», είπε ο Κάρσον, ομότιμος καθηγητής Γης και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιστημονικές αποστολές στον πυθμένα του ωκεανού μέσω ενός υποβρυχίου που ονομάζεται Alvin.

Με βάση την εμπειρία του Κάρσον, οι συνθήκες μέσα στο υποβρύχιο είναι πιθανώς ψυχρές και περιορισμένες. Οι θερμοκρασίες στον πυθμένα του ωκεανού είναι ακριβώς πάνω από το μηδέν και το εσωτερικό του υποβρυχίου είναι πιθανό να στάζει υγρό από τη συμπύκνωση, πρόσθεσε.

Σε περίπου 12.500 πόδια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, τα υπολείμματα του Τιτανικού βρίσκονται σε ένα «πολύ απαγορευτικό» περιβάλλον, είπε ο Κάρσον και πρόσθεσε «σε τέτοιο βάθος επικρατεί νεκρική σιγή. Δεν υπάρχουν ρεύματα. Είναι απλώς ένα απίστευτο, σκοτεινό, ήσυχο μέρος.»

