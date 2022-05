Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν την Οδησσό

Σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσαν σήμερα οι Ρώσοι στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τις υποδομές των Ουκρανών αλλά και τη στρατιωτική βοήθεια που τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Έξι πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό σήμερα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας Ουκρανίας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Νατάλια Χούμενιουκ, έξι πύραυλοι έπληξαν ένα εργοστάσιο επίπλων σε κατοικημένη περιοχή, ενώ άλλοι δύο έπεσαν σε έναν ήδη κατεστραμμένο διάδρομο προσγείωσης αεροπλάνων. Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες για θύματα είναι στο στάδιο της επιβεβαίωσης.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών της Οδησσού Σέρχι Μπράτσουκ είπε ότι έπληξαν την περιοχή τέσσερις πύραυλοι, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Continued 🇷🇺 bombing of Odessa 🇺🇦 today. Their strategic intention here is very clear. Sooner or later they are intending to capture the city and incorporate it in their occupation zone. pic.twitter.com/Eo5awXX3vk

— Carl Bildt (@carlbildt) May 7, 2022