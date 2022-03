Πόλεμος στην Ουκρανία: Πού οδηγεί η ρωσική πρόταση των 15 σημείων

«Είναι προφανές, ότι μοναδικός τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, είναι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων» διαμήνυσε o σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο αντιπροσωπείες συζητούν «πάνω σε κείμενα τα οποία οι πρόεδροι θα μπορούν να συζητήσουν και να υπογράψουν».

Ο Ποντόλνιακ επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σχεδίου, ξεκαθαρίζοντας ότι «αντιπροσωπεύει τις ρωσικές θέσεις» και πως η ουκρανική πλευρά έχει τις δικές της προτάσεις.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα προβλέπει ότι «τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν τα εδάφη της Ουκρανίας» που έχουν καταληφθεί από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

The moment Merefa (#Kharkiv region) was getting hit by a #Russian attack was caught on camera. pic.twitter.com/wu52jomOsR

