Πόλεμος στο Ισραήλ: Έχουν κόψει τη Γάζα στα δύο

Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς την νύxτα, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την θέση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα δήλωσαν στο Sky News ότι η πολιορκημένη

λωρίδα έχει διαιρεθεί και δεν μπορεί πλέον να ταξιδέψει κανείς από τα βόρεια προς τα νότια στον κύριο δρόμο Salah al-Din: «Αυτή τη στιγμή (οι ισραηλινές δυνάμεις) κόβουν τη Γάζα στα δύο. Ένα βόρειο και ένα νότιο κομμάτι» εξήγησε ο ανταποκριτής του βρετανικού μέσου στη Γάζα. «Τα ισραηλινά τανκς και οι μπουλντόζες βρίσκονται στον κόμβο Νετσαρίμ».

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς έχουν εισέλθει σε συνοικία στις παρυφές της πόλης της Γάζας και έχουν αποκλείσει την κεντρική οδική αρτηρία. Τανκς έχουν φθάσει στις παρυφές της συνοικίας αλ-Ζεϊτούν, έχουν αποκλείσει την οδό Σαλαχεντίν και βάλλουν κατά κάθε οχήματος που κυκλοφορεί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτήρια και σήραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν». Ένα αεροσκάφος οδηγούμενο από στρατεύματα που βρίσκονταν επί του πεδίου στοχοθέτησε κτίριο στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν «περισσότεροι από 20 τρομοκράτες της Χαμάς», επεσήμανε η ίδια πηγή. Άλλο αεροσκάφος έπληξε χώρο εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων στον τομέα όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο αλ Άζχαρ. Το αλ Άζχαρ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Γάζας και στο επίκεντρο των επιθέσεων του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έπληξε «περισσότερους από 600 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων, δεκάδες θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, καθώς και κρησφύγετα (...) που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς».

BBC: Ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν τη Γάζα «από τέσσερις κατευθύνσεις»

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC στη Γάζα, φαίνεται πλέον ότι πραγματοποιούνται λιγότερες αεροπορικές επιδρομές στα νότια της Λωρίδας σε σχέση με νωρίτερα.

«Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ θέλει να επικεντρώσει την επιχείρηση στο βορρά και στην πόλη της Γάζας όπου έχει [αναπτύξει] άρματα μάχης από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις».

