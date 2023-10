Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκροί 1.500 ένοπλοι της Χαμάς μέσα στο Ισραήλ, λένε οι IDF

Στην επιβεβαίωση της πληροφορίες που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εντοπίστηκαν 1.500 σοροί ενόπλων της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος προχώρησε το πρωί της Τρίτης εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Ο εκπρόσωπος του ιστραηλινού στρατού, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς βρέθηκαν εκεί - κοντά στα σύνορα με τη Γάζα - οι 1.500 σοροί.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση της Χαμάς είναι 900 ενώ τόνισε ότι οι IDF έχουν ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο του φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα. Σύμφωνα με τον ίδιο η εκκένωση των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Οι δηλώσεις του αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Εχτ μαρτυρούν το εύρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ καθώς μέχρι σήμερα ο στρατός έκανε λόγο για περίπου 1.000 μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος.

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας της Χαμάς την Δευτέρα ανακοίνωσε ότι από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πρακτικά μετά την επιβεβαίωση από τις IDF για τις 1.500 σορούς ενόπλων της Χαμάς, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων και από τις δύο πλευρές μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης ανεβαίνει σε 3.100.

Ανάμεσά στους νεκρούς από την επίθεση της Χαμάς βρίσκονται τουλάχιστον 11 Αμερικανοί υπήκοοι όπως δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν τη Δευτέρα το απόγευμα ενώ νεκρούς έχουν ανακοινώσει Γαλλία, Ταϊλάνδη, Νεπάλ, Αργεντινή.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα καθώς, όπως ανακοινώθηκε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη χτυπήθηκαν 200 στόχοι της Χαμάς.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.

Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023