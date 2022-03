Πόλη-φάντασμα το Κίεβο - Συνεχείς βομβαρδισμοί (Φώτος)

Πίσω από σακιά με άμμο και με το όπλο παρά πόδα, το Κίεβο περιμένει. Την 27η ημέρα της εισβολής, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων φαίνεται να έχει σταματήσει στα βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας όπου έχει απαγορευτεί, για άλλη μια φορά, η κυκλοφορία όλων.

Σειρήνες, βομβαρδισμοί και εκρήξεις ακούγονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – τα τύμπανα του πολέμου σε μια πόλη φάντασμα, λουσμένη σε έναν σχεδόν ανοιξιάτικο ήλιο, κάτω από τις αχτίδες του οποίου λαμπυρίζουν οι χρυσοί τρούλοι του ορθόδοξου καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας.

Putin's army shelled the #Obolon district in #Kyiv

Two buildings and a truck caught fire.

The fire was put out for two hours. Information about victims and casualties is being clarified. pic.twitter.com/ug6eoqTJMf

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022