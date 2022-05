Πώς βγήκε «λευκός καπνός» για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Το μενού που σερβιρίστηκε χθες στο δείπνο των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αρνίσιο φιλέτο σε κρούστα από βότανα, με τη συνοδεία γερμανικών και ισπανικών κρασιών φαίνεται ότι βοήθησε, ώστε η Ένωση να προχωρήσει με το έκτο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία που περιλαμβάνει το εμπάργκο στο πετρέλαιο και ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο, με δεδομένες τις ισχυρές ενστάσεις των Ούγγρων.

Το επιχείρημα του Ούγγρου πρωθυπουργού Όρμπαν ήταν σαφές εξ αρχής, με δεδομένη την εξάρτηση της χώρας του από το ρωσικό πετρέλαιο: πρώτα εναλλακτικές λύσεις και στη συνέχεια νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Ο ίδιος ήταν, άλλωστε, που επέμενε ως το τέλος, αν και ήταν σαφές από τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων ηγετών ότι θα ήταν δύσκολο να φύγουν από τη Σύνοδο παραπέμποντας το ζήτημα του εμπάργκο στην τακτική Σύνοδο του Ιουνίου. Έτσι, η Ε.Ε. θα φαινόταν αδύναμη απέναντι στη Ρωσία, εξ ου και βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση: να απαγορευθεί η μεταφορά πετρελαίου μέσω πλοίων, αλλά να εξαιρεθούν από αυτή την απαγόρευση οι αγωγοί, κάτι που ικανοποιεί την Ουγγαρία, με δεδομένο ότι προμηθεύεται το πετρέλαιό της μέσω χερσαίου αγωγού.

Οι λεπτομέρειες του πακέτου μένουν, βεβαίως, προς ακριβή προσδιορισμό στο πλαίσιο του Coreper, του σώματος των πρέσβεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. Το βασικό, όμως, όπως αναφέρει αρμόδια πηγή, είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στις βασικές γραμμές μιας παρέμβασης που, σε μερικούς μήνες, ως το τέλος του έτους, θα βάζει τέλος στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, έστω και αυτού που μεταφέρεται με πλοία. Και αυτό γιατί υπήρχαν ηγέτες που προέβλεπαν ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, βάζοντας στο κάδρο την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις 23 και 24 Ιουνίου.

Μάλιστα, με βάση τη συμφωνία, ως το τέλος του 2022 πάνω από το 90% των εισαγωγών πετρελαίου θα τερματιστεί, συνεπώς πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή παρέμβαση στην κατεύθυνση της απεξάρτησης από τους ρωσικούς πόρους. Αυτό θα συμβεί, καθώς τόσο η Γερμανία όσο και η Πολωνία δεσμεύονται να εξαλείψουν τις εισαγωγές τους από τον αγωγό Ντρούζμπα ως τότε.

«Eπιτεύχθηκε συμφωνία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο» ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter αργά το βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Αυτό καλύπτει αμέσως περισσότερα από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο» σημείωσε ο κ. Μισέλ στον απόηχο του deal. Σε αντίστοιχο πανηγυρικό ύφος είχε εμφανιστεί και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία κατά την είσοδο της στη Σύνοδο είχε κρατήσει μικρό καλάθι για την προοπτική συμφωνίας.

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022